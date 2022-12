Dau desestima acusaciones contra Johana Bueno: ¿La tutela va?

Eso motivó que la exfuncionaria anunciara que interpondría una tutela en contra del alcalde para defender sus derechos al buen nombre y a la honra, pues la “sorprendieron las declaraciones, debido a que ella no tenía delegación para autorizar pagos o contratos en el Dadis”, tal cual afirmó.

“¿Acaso no se acuerda que era él quien aprobaba todo? Yo no tenía autonomía ni para comprar un lápiz. A través del Decreto 1404 de 2020, se oficializó que sea él y su equipo de asesores quienes aprueben todo en el Dadis. Yo me dedicaba exclusivamente a hacer gestiones y trámites administrativos para sacar adelante la entidad”, subrayó Bueno.

“Yo no la acusé”

24 horas después de la controversia, el alcalde Dau expuso ante medios de comunicación que él no había acusado a Bueno y que su salida del Dadis se dio para no entorpecer las investigaciones sobre posibles irregularidades en la entidad y sobre funcionarios.

“Yo no acusé a Johana Bueno, lo que dije fue que ella salió del Dadis porque como un buen padre de familia hay muchas dudas, y lo mejor es salir a dar paso y seguir mi investigación. En cuanto a que la doctora diga que no tenía autorización ni para comprar un lápiz, esto no se trata de hacer contratos chimbos; las investigaciones van en otras direcciones”, precisó el mandatario.