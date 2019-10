Dau denuncia en medios que Daira Galvis planea con el registrador robarle su elección a la Alcaldía

Dau, abogado especializado en Derecho Tributario, no ahorró calificativos para arremeter contra sus coontricantes y advertirles que no se quedará de brazos cruzados ante un intento de “robarle la elección”.

“Aquí va a haber una revolución porque el pueblo ya no resiste más a estos hijueputas malandrines, si me roban la elección. Yo me gasté en campaña 120 millones de pesos, de dónde carajo voy a tener para comprar testigos; pero está claro que los que se han robado a la ciudad por años no se van a rendir; a la mierda, ellos no se van a dar por vencidos, comprando funcionarios. Mi única garantía es el pueblo que está aquí reunido”, advirtió Dau.

Este medio intentó comunicarse con la senadora Daira Galvis por medio de llamadas y mensajes para conocer su versión de los hechos pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta. Estaremos dispuestos a recibir un pronunciamiento de ella.