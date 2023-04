“Dau abrió la puerta, pero no logró romper las cadenas”: Perea

Yo tengo una forma distinta de convocar a la ciudadanía y de presentar mis propuestas; sin embargo, respeto su experiencia porque no hay que demeritar a nadie, pero él se quedó en el pasado. Creo que él hoy no representa los intereses de la ciudad que nosotros representamos y que nosotros queremos proyectar en una nueva Cartagena.

Por Una Nueva Cartagena, así no solo se llama el movimiento con el que estamos recogiendo firmas sino también el sentir que me motivó a esta aspiración. Acá se necesita un acuerdo de todos los sectores para estructurar una administración pública que piense en proyectos a mediano y largo plazo para la ciudad.

Jacqueline Perea, ex enlace distrital en Familias en Acción, ex candidata a la Cámara de Representantes y activista política, hoy está recogiendo firmas para oficializar su candidatura a la Alcaldía de Cartagena. "Estoy en los barrios y corregimientos explicando cómo podemos unirnos para crear una nueva Cartagena", expresó la abogada en entrevista con El Universal.

¿Cuáles son los ejes de su proyecto político?

Estamos alineados con el Plan Nacional, con el programa de gobierno del presidente Gustavo Petro en sus aristas principales como es la de organizar el territorio de forma sustentable y construir sociedad alrededor del agua, respetándola. Acá necesitamos un ordenamiento territorial que permita combatir la pobreza, el desempleo, la desconfianza ciudadana, la inseguridad y la corrupción.

En este último ámbito, combatiéndolo, me he dado a conocer en los últimos tres años cuando me declaré opositora de esta administración, porque realmente también como ciudadana tenía muchas expectativas en William Dau, dado que llegó al gobierno prometiendo la lucha frontal contra la corrupción y en el transcurso del tiempo demostró que nunca hubo tal lucha frontal. Por eso empecé a evidenciarla no con rebeldía sino con datos, estudios y bien estructuradas las denuncias.

Entonces yo creería que hoy he generado la confianza como para decirle a la ciudadanía que sí vamos a luchar contra la corrupción, tal como lo hemos venido haciendo. Vamos a atacarla con la modernización del Distrito porque ¿Cómo es posible que la Secretaría de Hacienda hoy tenga unas islas dentro de la misma Secretaría, presupuesto, contabilidad, tesorería, todas manejando programas de software distintos que no permiten un control absoluto ni de la secretaria de Hacienda ni del alcalde, entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es organizar la casa.

¿Y cómo pretende activar el chip de gobernante y apagar el de opositora, veedora?

Sé a lo que te refieres. Dau y yo somos personas distintas. Él se quedó como veedor en todo su mandato y hasta su próximo final, y yo no soy veedora, soy líder social que hace control social que no es veeduría. El control social y la oposición política son temas completamente distintos porque recogí y recojo las voces de muchos ciudadanos inconformes con la actual administración.