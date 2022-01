De acuerdo al artículo 67 de la ley 134 de 1994, los ciudadanos serán convocados a la votación de la revocatoria dentro de un término no superior a dos meses contados a partir de la certificación expedida por la Registraduría Nacional.

Si la ciudadanía vota en mayoría a favor de la revocatoria, esta tendrá efecto inmediato. De otro lado, si con la votación no se revoca el mandato de Quintero, su gobierno no podrá volver a intentar revocarse en lo que resta de su período.

“Medellín merece un alcalde que: No sea conchudo con los recursos públicos; sea buen administrador, transparente con los contratos y austero en los gastos; cobre los seguros de EPM en lugar de quebrar la empresa e ingenieros; hable sin mentiras”, tuiteó Uribe.

Uno de los flancos a los que Quintero más ha atacado desde que es alcalde es a una parte influyente del empresariado. Especialmente a Empresas Públicas de Medellín (EPM) y al Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), un nombre coloquial para llamar a Grupo Sura, Grupo Nutresa y Grupo Argos, a los que tildó de carteles mafiosos. “El GEA es un cartel en cierta medida, en el sentido de que se asocian para conseguir sus objetivos y muchos no son objetivos honestos”.

“En Magdalena quieren eliminar ese gobierno. Lo hace Duque. Y ahora con el alcalde de Medellín. No quieren sino alcaldes que obedezcan la política dominante. Si el electorado quiere otra cosa y un cambio, entonces se burlan”, expuso Petro.

Residentes en el exterior, personas con enfermedades mentales, muertos y gente q no vive en Medellín firman revocatoria d Quintero Si hacen trampa para tumbar un alcalde, la harán para impedir que Petro gane RT Necesitamos testigos y jueces. Nos enfrentamos a expertos tramposos pic.twitter.com/9bI399UQm7

Zona de guerra: las presidenciales

Debido a la forma en la que se han involucrado los extremos políticos en aprobar o desaprobar la revocatoria de Quintero, es evidente que los seguidores de estas líneas políticas se podrían ver inclinados por lo que expresen sus aspirantes en torno al tema y en cómo esta misma se ejecute.

El analista y columnista John Mario González considera que la revocatoria no será el examen de sí Quintero ha cumplido o no su programa de gobierno, sino que será una medición de fuerza entre la derecha y la izquierda, con ciertos soldados de centro adscritos en cada uno de los extremos. “Es posible que también se convierta, de alguna manera, en una distracción frente a la necesaria pedagogía de las consultas y del debate presidencial.”, afirmó.

Como un efecto en las presidenciales, el analista González calificó el posible impulso que el proceso de revocatoria podría darle a algún candidato presidencial, enunciando precisamente a Petro debido que, para él, revocar a un alcalde es casi un imposible electoral.

“Es muy probable que en la medida en que los candidatos presidenciales, incluso antioqueños proclives a apoyar la revocatoria, vean que es muy difícil materializarla entonces seguramente evitarán asumir posición para eludir consecuencias electorales no deseadas. Sería, en todo caso, conveniente que dicha revocatoria fuera lo antes posible, previo a las elecciones del Congreso, para “contaminar” lo menos posible el debate presidencial”, señaló González.

Mientras tanto, para el analista político Carlos Andrés Arias, la revocatoria podría estar favoreciendo a Petro debido a que por el tema de las encuestas y los diferentes episodios que ha vivido el senador en su carrera política, estas se estarían viendo reflejadas en Quintero.

“A Quintero le conviene política y electoralmente en un escenario de revocatoria hoy estar en el carro ganador que representa Petro, y para el senador es muy conveniente estar cercano a Quintero porque él sabe que Antioquia y el área metropolitana de Medellín que nunca ha sido cercano en votación a la izquierda, hoy están cercanos a Quintero para ganar esos votos que siempre han sido cautivos de la derecha”, afirmó Arias.

Por su lado, para el analista Arias, el alcalde Quintero es un fenómeno político que fluctúa desde sus orígenes en la derecha colombiana hasta que llegó a la Alcaldía de Medellín y luego ha demostrado acercamientos con la izquierda. Algo que para muchos detractores es algo que le resta fiabilidad en la guerra política que él mismo define como una “hermosa campaña de refrendación”.

“De darse la eventual revocatoria representaría un importante triunfo para el uribismo, más si se tiene en cuenta que este es un año de elecciones nacionales y que Antioquia y su capital habían sido sus históricos bastiones electorales. Una especie de reconquista”, acotó Trejos.

Semejanzas con William Dau, alcalde de Cartagena

Francia Márquez, precandidata presidencial en el Pacto Histórico, es una de las defensoras de Quintero. En entrevista a la W Radio argumentó: “No apoyo ese proceso que es solo un amaño del uribismo para retomar su control corrupto de Medellín y seguir perpetuando su poder letal a nivel nacional. Quintero le quieren cobrar que venció a la corrupción en Medellín y le quitó sus redes sobre la sociedad”.

Un discurso similar argüido por los defensores de William Dau, alcalde de Cartagena, con relación a las críticas que, al igual que Quintero, luego de dos años después de su posesión la ciudad sigue, según analistas, con sendos problemas de infraestructura vial, inseguridad, sanidad pública, entre otros, que no han tenido un eficiente manejo. “No basta con decir: ‘es que no somos corruptos’, porque hay que mostrar lo que se puede hacer y lo que se puede progresar cuando no hay corrupción”, indicó el politólogo Orlando Higuera Torres.