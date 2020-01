Cuestionan tres contratos para el Tránsito por $2.473 millones

Tres contratos que habría firmado el Distrito para el funcionamiento del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), por más de $2 mil 473 millones, están en el ojo del Concejo de Cartagena.

En la sesión de ayer del cabildo distrital, varios concejales cuestionaron estos contratos y pidieron a la administración que revele los detalles, criticando también que dos de estos están firmados con una misma persona.

Uno de los intervinientes fue el concejal César Pión, del parido de La U. Este señaló que los tres contratos tienen que ver con la plataforma digital, patios y algo de operación y logística del DATT.

“Pero me llama la atención que en dos de los tres contratos el firmante es Óscar Muñoz Garzón. Este es el representante legal de Data Tool, y este representante es el que presentó en el salón Vicente Martínez el proyecto de la APP al alcalde William Dau y que Dau dijo en su momento: ‘no voy a privatizar el tránsito porque si yo privatizo el tránsito les estoy dando oportunidad a las cosas malas que se habían hecho. Voy a crear la Secretaría de Movilidad’. Eso sucedió antes de... Y resulta que ese señor que hace la ponencia es el firmante de dos de los tres contratos por cuatro meses.

“Entonces, estos cuatro meses es el tiempo suficiente para poder organizar y hacer... sobre todo que hemos tenido un tiempo en el que el tránsito es algo que ha venido en decadencia por la óptica económica; que antes era una secretaría que no tenía problemas económicos y hoy, en diciembre inclusive, tuvieron todo el problema del mundo para pagarles a los trabajadores. Hoy estoy trayendo esto a la mesa para que las personas que consideren y crean que podamos participar efectuemos una proposición para presentarla. La movilidad es un problema. Hay que mirar ventajas y desventajas de esta contratación”, dijo Pión.

Por su parte, el concejal Rodrigo Reyes, del partido Conservador, cuestionó uno de los contratos en particular. “Me duele que Cartagena no se haya podido desprender de este contrato con la empresa Data Tool. Todos los años he criticado este contrato porque siento que no se le da la oportunidad a la gente de Cartagena y precisamente había una concesión que se terminó y seguimos con el mismo contrato. Hay tres contratos que se han firmado, uno por 774 millones de pesos, y llama la atención el objeto: dice que para que se contraten cinco auxiliares de archivo para el manejo y la digitalización de los comparendos. Con un plazo de ejecución de cuatro meses.

“Es decir, que en cuatro meses, esta empresa, con cinco auxiliares para digitalización, se va a ganar 774 millones. Y la gente buscando chamba; y, sin embargo, esta empresa se está llevando la plata de los cartageneros y no la hemos podido quitar de encima (...) El debate lo hice yo aquí y le sugerí a la administración de su momento que debíamos asumir el manejo del DATT directamente y no ha sido posible. Esto amerita un debate serio y que se nos explique este contrato. Me sorprende que se firmó esto más rápido que la comida de los muchachitos que están estudiando. Hay que verificar bien este tipo de contratación. En próximos días harán control político a esta empresa”, cuestionó Reyes.

Asimismo, el concejal Lewis Montero, del partido de La U, señaló que le parece que la celeridad con la que se hicieron los contratos van en contravía con la posición de Dau de “mirar los problemas sociales y de pobreza que vive la gente” en Cartagena.

“Si miramos a los agentes del DATT y hacemos un cuadro comparativo, nos damos cuenta que todos viven en estratos uno o dos, en barrios subnormales y que les deben tres meses de trabajo. Que no han podido hacer Navidad, ni matricular a sus hijos. Creo que es más importante que se mantuviera un mes más el tema de Data Tool y pagarles a los agentes del DATT que no se les ha pagado. Sumado a lo de los reguladores, que les deben cinco meses. Hay que mirar cuál es el futuro de la movilidad en la ciudad. Debe haber un porqué de las cosas y aspiro que ese porqué se le explique a la plenaria en un futuro próximo. Saber la propuesta de la administración respecto a la movilidad en la ciudad y cuál es el objetivo con Data Tool, teniendo en cuenta que ha sido muy cuestionada”, dijo Pión.