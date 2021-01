“Los contratos de la Localidad 3 se suscribieron mediante régimen especial – presentación de ofertas, sin embargo, solo se presentaron los proponentes ganadores. La Localidad 1 también celebró sus procesos haciendo uso de la figura de régimen especial, pero no hubo competencia por los aportes de hasta el 30% del presupuesto que hicieron las Esal. La Localidad 3 Industrial y de la Bahía fue la que más recursos contrató con Esal por $1.500 millones”.

Así mismo, el informe deja ver que la Alcaldía de la Localidad 3 celebró los procesos mediante régimen especial por proceso competitivo de selección y que todos los contratos tuvieron único oferente. “La Localidad 1 también adjudicó los procesos mediante régimen especial, sin embargo, no hubo competencia debido a los aportes de las Esal”, puntualiza.

Las Esales

Funcicar también reseñó el caso de la Corporación Gestar Geosocial Gestionamos el Desarrollo Social y Ambiental del Territorio, que fue contratada el 18 de diciembre para “Aplicación, promoción del emprendimiento juvenil en zona insular de la Localidad Histórica y del Caribe Norte del Distrito de Cartagena”. Indicó que el pliego no establece el número de beneficiarios del contrato. “El proceso tuvo un valor de $428 millones, de los cuales la localidad aportó $300 millones y $128 millones fueron aportados por la Esal en dinero. Esta Esal registra más de 35 actividades disímiles en su objeto social como promover la creación de empresas, representaciones artísticas, pavimentación de calles, formulación de planes de desarrollo, suministro de redes virtuales, protección ambiental, entre otros”.

“La Corporación para Concertar el Desarrollo Social y Ambiental del Caribe – Concertar Caribe, fue contratada el 1 de diciembre para ‘Implementación de un proyecto de conservación y protección animal en la Localidad Histórica y del Caribe Norte (zona urbana) del Distrito de Cartagena’. El pliego no establece el número de beneficiarios del contrato. El proceso tuvo un valor de $357 millones, de los cuales la localidad aportó $250 millones y $107 millones fueron aportados por la Esal en dinero.

Alcaldes responden

Luis Negrete y Aroldo Coneo, alcaldes de las localidades 1 y 3, respectivamente, respondieron ante el análisis de Funcicar.

Negrete señaló: “La Alcaldía Local 1 contrató con fundamento en lo establecido en las normas vigentes, garantizando los principios de la función administrativa de que trata el artículo 209 de la Constitución y la Ley 80 de 1993, en especial el principio de selección objetiva. Sobre principio, el estatuto general señala expresamente que: ‘Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva’”.

Aseguró que los convenios celebrados por la Alcaldía Local 1 garantizaron la participación plural y cumplieron los presupuestos establecidos por las normas vigentes.

Por su parte, Aroldo Coneo indicó que las Esales por ley pueden tener diversos objetos y que ello no implica que no se pueda contratar con estas. “Se realizó una reunión virtual con la directora de esa entidad y su asesor jurídico, donde las conclusiones fueron que no existe ningún tipo de irregularidad con las contrataciones”, dijo Coneo.

Manifestó que la palabra 'de todito' es un término “jurídicamente irrelevante e inexistente en la legislación colombiana”. “La legislación contractual tampoco hace referencia a ese vocablo. Por lo cual, y como se lo expliqué directamente, los objetos de cada empresa o corporación no están sujetos al control de las entidades públicas en cuanto al número de sus actividades al momento de realizar una convocatoria pública. Toda la contratación de la alcaldía local está enmarcada dentro de la ley”, dijo.