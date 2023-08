Críticas a polémica publicación en Instagram de Dau contra Dumek

“Numerosas personas hoy me han mostrado este mensaje en redes que OBVIAMENTE es fake news. Alguien está librando una guerra sucia atacando la pulcra imagen de nuestro exgobernador. Rechazo de manera rotunda el uso de campañas sucias en esta época electoral. ¿Cuáles otros honorables políticos incluirías tú en este cuadro?”, expresó Dau de forma irónica, entendiendo su rivalidad de vieja data con Dumek, Hilsaca, Pedrito Pereira y otros rostros allí presentes.

“Es un sicario moral”

Al respecto de la publicación, Dumek Turbay aseguró que la denunciaría ante el Consejo Nacional Electoral y en otras entidades por presunta participación indebida en política. “Esta es la prueba reina de no tener ninguna garantía en este proceso. El alcalde manda sobre la Policía, el alcalde puede decir que le llegó una denuncia contra mí y puede pedir desde el Comité de Garantías Electorales, liderado por su secretaria del Interior, que me realicen un allanamiento en alguna sede o a la casa de amigos de campaña. Esto es muy grave y no puede legitimar el desacreditarme solo por sus locuras y por hacer show”, sostuvo. Lea aquí: No es cierto que la Alianza Verde le quitará su apoyo a Judith Pinedo

Y agregó: “Dau es un loco con poder desesperado por el riesgo de que la persona a la que ha perseguido, le gane la Alcaldía. Yo solo pido equilibrio y garantías. El alcalde es un sicario moral con un gran poder para hacer daño y alguien tiene que ponerle freno. La ciudad inundada y muchas familias sin techo, y él empecinado en hacer daño, calumniar y con su brillante ‘sátira’, atacarme sin ningún tipo de respeto a mis derechos”.

“He sido víctima también”

Consultado por este medio sobre la controversia, el alcalde Dau afirmó: “Desde el año pasado yo como alcalde de Cartagena y miembros de mi administración hemos sido objeto de una campaña de desprestigio que aumenta cada día a medida que se aproximan las elecciones regionales. Estoy próximo a denunciar este acoso públicamente, pero antes de hacerme la víctima, voy a mostrar que con quién tengo una pelea cazada desde el 2018, también es objeto de una campaña de desprestigio”.

Y añadió: “Mucho se esclarecería en el turbulento mundo político de Cartagena si se supiera quiénes están financiando y orquestando estas campañas. Cabe recordar que yo también fui víctima de este tipo de ataques en mi campaña de hace cuatro años”.

“No es un ciudadano más”

A propósito de esta polémica, Orlando Higuera Torres, politólogo y docente de la Universidad Tecnológica de Bolívar, considera que Dau participa con esta publicación indebidamente en política. “Independientemente del pie de foto y el tono sarcástico que usa para supuestamente rechazar dicha imagen, el alcalde termina amplificando un mensaje que ataca directamente a varios de los candidatos en contienda. A mi juicio, además de ser un hecho vergonzoso, raya en lo ilegal y en la posible comisión de delitos electorales. El alcalde debe recordar que en este momento no es un ciudadano más y que en sus manos está la organización de las elecciones y las garantías de las mismas”.