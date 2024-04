Crece la rivalidad entre los presidentes Iván Name y Andrés Calle por Petro

El país ha visto como en lo corrido del año Name ha tenido fuertes enfrentamientos con el presidente Petro en particular por el trámite de las reformas, mientras que Calle, se ha convertido en el principal defensor que tiene el jefe del Estado en el Congreso, incluso por encima de los congresistas de su partido el Pacto Histórico.

La razón del nuevo distanciamiento entre Name y Calle, fue el trámite de la ya hundida reforma a la salud, la semana pasada. Calle tras el archivo del proyecto cuestionó al Senado y en especial Name por esa situación.

Pero la situación no paró, el presidente Calle, otra vez en un mensaje en X, le dijo a Name que todo lo que toca lo desbarata.

Name y Calle ya habían tenido discrepancias de manera abierta también por el trámite de las reformas sociales de Petro. El presidente Calle en clara alusión a Name se refirió como el "cancerbero que restringe el libre debate", esto porque no había comenzado en la plenaria el trámite de la pensiona. Y Name le contestó que "hay una gran distancia entre su estilo y el mío, yo no soy empleado del Gobierno".

Lo que está cierto es que el tono entre Name y Calle seguirá subiendo a medida que en el Senado se discutan reformas del gobierno y las misma se hundan o sean ampliamente modificadas.