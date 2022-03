“La Corte desmiente públicamente la afirmación del ciudadano Roy Barreras en su red social. La magistrada Paola Andrea Meneses se encuentra en su hogar junto a su familia, razón por la cual pide respeto a la vida privada de sus magistrados y magistradas en esta época electoral”, expresó la Corte en su cuenta de Twitter.

Aunque no se disculpó, Barreras eliminó el ‘tweet’ y replicó la respuesta de la Corte.

“Retrino con respeto la voz institucional de la Corte. Fuente interna de Palacio me informó de esa supuesta visita. Procedo a eliminar ese trino. Me alegra que no se hayan considerado delirantes escenarios de conmoción interior para desconocer resultados electorales”, aseguró el senador.