Córdoba dijo por qué William Dau le quitó facultades para contratar

“Ha sido uno de los que ha tomado las mejores decisiones frente a la emergencia por el COVID-19, y la toma de las decisiones oportunamente. Nosotros, lamentablemente, estamos siendo víctimas de tergiversaciones, de confusiones a las que se quiere conducir a la población con mentiras, con engaños; pero no crean todo lo que se oye decir por ahí.

“Tenemos muchos adversarios que están dispuestos a tergiversar el trabajo de este gobierno que hoy está uniéndose cada vez más con la ciudadanía para enfrentar la emergencia. No tenemos tiempo para intrigas ni para disputas, el alcalde tiene el liderazgo de todo su equipo, y nosotros como secretarios acatamos las medidas que él toma, porque es el líder del gobierno”, explicó Córdoba.

El funcionario explicó que la decisión de William Dau frente a los recursos es “legal y necesaria”.

“Es una decisión que han tomado antes, pero la han tomado antes con otros propósitos; en este caso, el alcalde la ha tomado con el objetivo de garantizar que los recursos estén enfocados en la atención de la emergencia. Y eso no solo es con Participación e Infraestructura, todo el gobierno hoy concentra los recursos para garantizar la atención de la emergencia; el alcalde lo que ha querido es quitarnos una carga fiscal y que a futuro no se nos cuestione por la no ejecución de esos recursos. Por eso él ha querido por medio de un decreto hacerlo oficial”, señaló.

Armando Córdoba, quien a pocos días de las elecciones regionales del pasado 27 de octubre declinó en sus aspiraciones por la Alcaldía para apoyar a William Dau, dijo que no hay ningún problema con el alcalde y que siguen trabajando de la mano.

“Solo tenemos tiempo, corazón y energía para atender cada día a los más vulnerables de Cartagena. Cada día recibimos orientaciones del alcalde. Nosotros no nos dejamos distraer, no salimos corriendo a responder este tipo de preguntas o lo que dicen los medios, porque tendríamos que dejar de hacer lo que estamos haciendo, para estar respondiendo lo que buscan los que nos quieren tergiversar, que nos distraigamos.

“No nos dejaremos distraer, el alcalde está hoy más unido con nosotros que nunca; estamos trabajando arduo y vamos a dar los mejores resultados de los que se tenga noticia en Cartagena”, concluyó.