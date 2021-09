Rogelio Contreras, gestor barrial.

“ Una vez me encomendaron un censo que arrojó 1700 viviendas con necesidades de bioseguridad y otros temas, pero me dejaron con la planilla en la mano. Los funcionarios atienden la primera vez y luego se va a buzón. Fui hasta la casa del alcalde menor para que me de explicaciones de por qué Olaya sector central no merecía bioseguridad, pero nunca atendió. Todos esos miles de millones ayudan más si son gastados en alimento para la gente”, indicó el líder Rogelio Contreras.

El Universal trató de comunicarse con Andy Reales, pero no se obtuvo una respuesta.

Percepciones desde la academia

Para Hernando Salazar, profesor de ética periodística universitaria, el asunto llama mucho la atención y amerita la revisión de los entes de control. “Reconociendo la importancia de la bioseguridad con la pandemia latente y con el ministerio de Salud anunciando nuevas variantes, y sin conocer los detalles del contrato, alarma que se de en una de las localidades más pobres de la ciudad con tantos problemas apremiantes y otras urgencias, adicionado con la escasa información divulgada sobre los oferentes y demás”, expuso.