Cabe recordar que el juicio de responsabilidad fiscal se da por el valor del contrato de Pérez Amador, el cual tiene un valor de $7 millones cuando la Contraloría dice que debe ser de $2.200.000. Esto porque según el ente control, la funcionaria no cuenta con título profesional o experiencia para acreditar el tipo de contrato que tiene.

Al respecto, el alcalde de Cartagena William Dau ha salido a defender a la Primera Dama diciendo que su contrato es de legítima confianza.

“El contrato de legitima confianza existe y es válido. Yo no voy a salir de Cynthia. No les voy a dar el gusto. Hay personas al interior de mi administración que son unos malandrines de tiempo completo y yo no he podido salir de ellos. Sin embargo, estos calumniadores pretenden que yo salga de la gente de mi confianza y que sigan los malandrines y eso no va a ser”, sostuvo el mandatario.

“Es un acto arbitrario”

A través de sus redes sociales, Dau también se refirió a la decisión de la Contraloría Distrital de suspender a Martínez Berrocal y la calificó como una acción arbitraria y una persecución política “de un títere al servicio de la clase politiquera malandrina”, refiriéndose al contralor distrital Freddy Quintero.

“Nos oponemos rotundamente a la persecución política que están librando en contra de la administración Dau porque nunca hemos permitido que los malandrines se roben la plata, las OPS, los contratos, las ESALES, y a Diana es a la que más duro le caen porque ha sido una piedra en el zapato, se la tienen montada y vamos a seguir peleando, no crean que se van a salir con la suya”, puntualizó.

Agregó que Martínez Berrocal tiene todo su apoyo y que sus funcionarios son personas honestas.