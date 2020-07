Contraloría, entre presuntas inhabilidades y denuncias

No cesan las controversias por el proceso de elección de contralor Distrital para el periodo 2020-2023. Mientras que la dirección de la Contraloría Distrital pareciera entrar en un limbo tras varias denuncias por parte de concejales y a falta de una decisión de fondo de la Mesa Directiva del Concejo, aún no se resuelve la situación del contralor electo, Héctor Consuegra Salinas.

Aunque este último fue elegido como contralor Distrital el 14 de julio pasado, ganándole la disputa al actual contralor encargado, Freddys Quintero Morales, aún no ha sido posesionado. La Mesa Directiva del Concejo indicó que no lo posesionará hasta tanto no tenga un concepto jurídico que solicitó al departamento de la Función Pública, sobre la presunta inhabilidad de Consuegra para ejercer el cargo, pues cuando fue elegido trabajaba como asesor de control interno en Edurbe.

De hecho, aunque Edurbe certificó la renuncia que presentó Consuegra tras ser elegido como contralor, ayer el concejal Wilson Toncel indicó que este podría seguir ligado a esa entidad.

“Al día de hoy tengo entendido que es funcionario de Edurbe, porque el alcalde William Dau no le ha aceptado la renuncia. No entiendo cómo un funcionario del Distrito entutela al Concejo para que le de posesión. Además, no sé si el señor Consuegra mandó los documentos de ley para darle posesión”, indicó Toncel.

Pese a lo que el cabildante señala, hay que recordar que Consuegra aseguró a este medio que tras resultar electo envió los documentos al Concejo para su posesión.