Contralor (e) aclara si fue amenazado y los problemas de su posible sucesor

De inmediato, en la arena política de Cartagena comenzó el rumor que su decisión estaba relacionada a presuntas amenazas de muerte en su contra, luego de declarar insubsistentes a varios directivos y al no acceder a posibles presiones de quienes habrían propiciado su elección. (Lea: Concejales de Cartagena se pelean por un contralor)

Lo presuntamente inconveniente es que Pertuz, exdirector del IDER, sea uno de los opcionados a ser contralor distrital (e), luego de ser nombrado por Núñez antes de entregar su cargo hoy, al estar en la terna de hojas de vida que analizarán los concejales, pues según una fuente que solicitó no ser referenciada, tiene procesos activos en la misma Contraloría Distrital. “Se investigaría a si mismo”, señaló el denunciante.

Curi, por su parte, manifestó que no tiene ningún tipo de influencia en la Contraloría. Sin embargo, el embrollo se relacionaría a la salida de los otros dos directivos, Orozco y Montes, pues al ser apartados ayer de sus cargos, hoy a primera hora fueron reintegrados por el contralor Núñez, quien a las pocas horas renunció, dejando entrever que hubo algún tipo de supuesta presión. Amenazas que él mismo ha desvirtuado, pero el eco sigue en la ciudad.

Según la investigación de El Universal sobre supuestas injerencias de algunos concejales en los cargos directivos de la Contraloría , cada silla respondería a un cabildante. En el caso de los tres relegados de sus puestos, las salidas de Newman y Orozco serían golpes a Laureano Curi y César Pion, respectivamente, concejales que no participaron de la elección de Núñez. Por otro lado, Iván Montes es medio hermano de William Montes, excongresista que pagó una condena por parapolítica.

No obstante, Núñez le aseguró a El Universal que más allá de especulaciones y rumores, renunció por motivos personales sin mediar coacción alguna ni ningún tipo de amenazas.

De esa denuncia nunca se supo en qué terminó; sin embargo, el hecho hace que no sea descabellado pensar que Gustavo Núñez, quien fungía como secretario general de la Contraloría Distrital, decida apartarse intempestivamente de la entidad, debido a presuntas presiones a su integridad física y a su familia. En su carta de renuncia recalcó que su salida se debe a: “La tranquilidad y bienestar de mi familia”.

Una amenaza de muerte en la Contraloría no sería algo nuevo, pues el pasado 17 de enero, pocos meses de haber sido nombrado como contralor (e), Rafael Castillo Fortich denunció que “un grupo de reconocidos políticos de la ciudad habrían pagado por su asesinato”. (Lea: “El precio por mi cabeza ya fue pagado”: Contralor distrital de Cartagena)

No obstante, en una revisión con la cédula de ciudadanía de Pertuz Corcho en el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales ‘SIBOR’, de la Contraloría, se reseña que no se encuentra reportado como responsable fiscal.

No obstante, en una revisión con la cédula de ciudadanía de Pertuz Corcho en el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales ‘SIBOR’, de la Contraloría, se reseña que no se encuentra reportado como responsable fiscal.

Hernando Pertuz Corcho.

Sin embargo, un abogado, consultado por este medio, explicó que al no estar fallados aún sus procesos fiscales, por eso no aparece en plataforma su posible responsabilidad fiscal ni aún está inhabilitado. “Al tener procesos vigentes tiene un conflicto de intereses, pues en caso tal de ser elegido como contralor (e) como jefe puede ordenar que se le cierren sus investigaciones. Por ejemplo, ¿qué funcionario se atrevería a decretar una medida de embargo a su propio jefe? Todo se volvería subjetivo”, precisó el jurista.

En su periodo como director del Ider, en la Alcaldía de Manolo Duque, la Contraloría hizo auditorías que revelaron hallazgos fiscales, aunque Pertuz nunca ha sido declarado responsable de presuntos detrimentos al patrimonio de la ciudad.

En 2019, Pertuz Corcho no fue admitido en la convocatoria para elegir contralor departamental de Bolívar, por parte de la Asamblea. “No aportó certificado de los antecedentes de la profesión vigente, no mayor a tres (3) meses antes de la inscripción. Además, faltó la declaración, bajo la gravedad de juramento, de no estar incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses, prohibición o impedimento legal para asumir el cargo.

Se espera que hoy el Concejo defina quién será el próximo contralor distrital encargado de Cartagena.