Contralor Distrital, un cargo que parece estar “en el aire”

Así mismo, el presidente de la Mesa Directiva, el concejal David Caballero, pidió a los entes de control que abran una investigación, señalando que Consuegra no advirtió de esta situación a la corporación edilicia.

El martes, el Concejo Distrital escogió a Héctor Consuegra como contralor y con ello se abrió paso a una nueva investigación por este concurso, pues la Mesa Directiva de la corporación indicó que aún no lo posesionará, pues alega que este tendría una inhabilidad debido a que al tiempo que aspiraba al cargo trabajaba como asesor de control interno en Edurbe.

En el 2016 fue la presunta elección irregular de Nubia Fontalvo como contralora la que desembocó en la destitución de esta y en investigaciones de distintos tipos contra diez concejales, el exalcalde Manolo Duque y contra su primo José Julián Vásquez, las cuales aún no llegan a una conclusión, pese a que han transcurrido cuatro años desde entonces.

“Concepto errado”

Reiteró que la queja por su nombramiento en Edurbe debe ser un caso que se trate mediante una investigación judicial, y que será a través de esta que se determine si está inhabilitado o no, y no a través de un concepto que pida la Mesa Directiva.

No sabían

Por un lado, todos los concejales coinciden en que fueron asaltados en su buena fe, alegando que cuando se entregaron las hojas de vida en enero no existía esta situación y que Consuegra tampoco informó después. Varios, como Javier Julio Bejarano o Rodrigo Reyes, acotaron que cuando se hizo la elección confiaron en el concepto jurídico que presentó la Mesa Directiva, en el que se certificó que los ternados estaban habilitados para ejercer el cargo de contralor Distrital (Héctor Consuegra, Érika Mendoza y Freddys Quintero).

“La Mesa Directiva nos presentó una terna y nos puso a tres personas para elegir, se dio la viabilidad jurídica de los tres candidatos y por eso tomé una decisión”, indicó el concejal Rodrigo Reyes.

“Yo voto a favor de Héctor Consuegra desconociendo el nombramiento en Edurbe, confiando en el concepto de la Oficina Jurídica y Mesa Directiva del Concejo (...) El acto de elección le reconoce el derecho a Consuegra -para posesionarse- y solo se podría presentar recurso de nulidad -para determinar si está inhabilitado o no-, quiero dejar constancia”, dijo por su parte la concejala Carolina Lozano. A su turno, el concejal César Pión indicó que quienes votaron por Consuegra fueron asaltados en su buena fe.

Y mientras la posesión está en el aire, el puesto de Freddys Quintero como contralor encargado también parece tambalear. Quintero luchó contra Consuegra para convertirse en el contralor Distrital en propiedad para el periodo 2020-2023, siendo vencido por solo un voto (8 a 7 quedó la votación entre Consuegra y Quintero). En la sesión virtual de ayer, varios concejales indicaron que su encargó ya acabó y que se le debe apartar.

“Si bien la Mesa Directiva toma una decisión de no posesionar a Héctor Consuegra hasta tener un concepto y tener la seguridad jurídica, pido que nombre a un contralor ad hoc, toda vez que Freddys Quintero tiene más de diez peticiones durante el proceso y una tutela; su periodo acabó el 31 de diciembre del 2019 y la única persona que se beneficia si no se posesiona a Consuegra es Freddys, tomando más tiempo como contralor y siendo el único beneficiario de la decisión de la Mesa Directiva.

“Pido que si van a hacer consultas para verificar si Consuegra está inhabilitado, también se tiene que apartar del cargo a Freddys porque desde el primero de enero este no cumple con condiciones para ser contralor del Distrito. No puede ser que la persona que se beneficia con esta decisión sea quien se mantiene en el cargo hasta que se resuelvan las dudas jurídicas”, indicó Javier Julio.

Este también indicó en un video que colgó en sus redes que la decisión de la Mesa Directiva es curiosa, teniendo en cuenta que sus miembros votaron a favor de Freddys Quintero. “No es un secreto que Freddys Quintero tiene cercanías con las clases políticas, no queremos que esto vaya a ser una jugada jurídica para dejar a Quintero en el cargo y seguir haciéndole oposición al alcalde William Dau (...) No podemos permitir que se siga utilizando la Contraloría como una herramienta de oposición al alcalde. Que los entes investiguen con objetividad este proceso, no le temo a nada”, indicó Julio.