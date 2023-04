Conozca los perfiles de los nuevos ministros de Gustavo Petro

Es médico cirujano del Colegio Mayor del Rosario y estudios profesionales en cirugía cardiovascular, en The Swedish Boardo of Health and Wellfare (Suecia), y cirugía cardiopediátrica, en el Hospital Universitario de Uppsala (Suecia). Fue secretario de Salud de la Alcaldía de Bogotá, durante el periodo de Gustavo Petro. En esa misma administración fue secretario distrital entre 2013 y 2014. En su trayectoria política, Jaramillo fue representante a la Cámara (1982-1986), senador de la República (2001-2004

y 2009-2010) y fungió como gobernador del Tolima, nombrado por el presidente Virgilio Barco Vargas. Lea aquí: Atención: Carolina Corcho le dejó los muertos a otro; se va de su cargo

Yesenia Olaya Requene, nuevo ministra de Ciencias