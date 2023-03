“Conectamos los sistemas que la corrupción nunca creó”: Distrito

Por consiguiente, lo primero que hicimos fue seguir la hoja de ruta de la Resolución 15-19 del 2020 del Mintic y modernizamos la página web, que hoy ya tiene un enlace de Transparencia. Antes, pasaban cosas que rayaban en lo absurdo, como que correos electrónicos de peticiones, quejas, reclamos o denuncias no se podían copiar ni pegar, limitando el acceso a la información. Hoy, en aras de fortalecer el gobierno abierto, tenemos dos aplicativos en nuestra página institucional, uno de contratación abierta y otro de gestión abierta.

¿Cómo previenen la corrupción en el Distrito y qué hacen cuando detectan una anormalidad?

A través del botón de transparencia en la página de la Alcaldía, donde los ciudadanos y nuestros aliados pueden acceder a toda la información que deseen sobre contrataciones y procesos jurídicos, recibimos denuncias de presunta corrupción, que son revisadas por un analista de datos, quien filtra la realidad del chisme, que está siempre pendiente y alerta toda posible irregularidad. Luego, pasamos el reporte a la dependencia distrital con jurisdicción en la alerta emitida.

Esto deriva en respuestas, revisiones e informes por parte de cada entidad que sirven para realizar acciones conjuntas de prevención y lucha contra la corrupción. Nosotros acompañamos las intervenciones e investigaciones que haga cada entidad o la Oficina de Control Disciplinario, como en el caso de la ESE o el de las Esales, pues no tenemos rol de investigadores ni de jueces. En esta cruzada, repito, es muy importante el cambio de mentalidad en la ciudadanía, de no normalizar malas prácticas y que no se cohiban de denunciar.

A meses de las elecciones regionales, ¿cómo se preparan para controlar los delitos electorales?

A través del “Plan No Más Puya Ojos”, una iniciativa que promueve las buenas prácticas en torno a las elecciones, recordando con ahínco los canales de denuncia, incluso a través de WhatsApp y redes sociales, ante un posible delito electoral. Estaremos en el Puesto de Mando Unificado el día de las elecciones para estar ahí, en caliente, cuando haya una denuncia de un político comprando votos o que en una reunión haya una feria de cosas a cambio de votos.