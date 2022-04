En ese mismo sentido, Kattya Mendoza, pidió a la administración garantizar la prestación del servicio de salud en el primer nivel el cual atiende a la población más vulnerable y pidió hacer énfasis en los barrios ubicados cercanos a cuerpos de agua en donde es más fácil la reproducción del mosquito transmisor.

Luego del análisis que los concejales sobre la gestión de Bueno, indicó un concejal, que prefirió reserva de su identidad, que de ser una calificación negativa, como según espera, se prevé una moción de censura que puede derivar en la salida de Johana Bueno del ente de salud distrital. De esta manera, el Concejo lograría la separación de un tercer miembro del gabinete de William Dau, después de el exsecretario de Participación Ciudadana, Armando Córdoba quien fue separado del cargo por negligencia en sus funciones. Otro caso fue el de Guillermo Ávila Barragán, exsecretario de Planeación que fue apartado tras una moción de censura, aunque un juez ordenó su restitución posteriormente.

Críticas a reconocimiento

Sobre la noticia dada a conocer hace días en la que el Dadis recibió un reconocimiento por su manejo sobre el dengue, los concejales Javier Julio, Rodrigo Reyes y el mismo Luder Ariza, señalaron que el premio es una burla con las familias que perdieron miembros a causa de la enfermedad debido a la negligencia del distrito para controlar la peligrosa infección.

“El objetivo está claro: van por mi cabeza”

Esto fue lo que indicó Johana Bueno a El Universal al ser consultada sobre lo sucedido. “ Me citan a un debate de control político, donde empezaron a decir una cantidad de cosas y no me dieron chance de controvertir con pruebas toda la cantidad de elementos que estaban exponiendo. Me citan a un debate y no me dejan participar ni defenderme. Nunca me dieron la posibilidad de presentar mi gestión, estructurada en 2 mil folios, y al ver que no lo iban a hacer fue que lancé la palabra: falacias”.

Y agregó: “Todo el tiempo me tildaron de mentirosa sin poder demostrarle que las mentiras las decían ellos. Siempre que iba a hablar, intervenía. Así es muy difícil. No debería ser así que ellos sean los dueños del micrófono. A ellos les molestó que yo dijera que lo que indicaba el concejal Luder Ariza era una falacia, pues él precisó que Cartagena era la ciudad número uno en letalidad a nivel nacional, cuando es la sexta, y que las anteriores administraciones manejaron excelentemente el dengue, y no me dejaron demostrarle que lo que decía era completamente falso, revisando las bases de datos del Instituto Nacional de Salud”.