La aprobación de un empréstito de $161 mil millones de pesos que se destinarían para el mejoramiento de viviendas pobres, construcción del alcantarillado de Bayunca - Pontezuela, reparación de vías, chatarrización, Transcaribe y el pago de dineros de procesos judiciales, ha sido cuestionado por un grupo de concejales y otros sectores de la ciudad, al considerar que no existe soporte que sustente dicha solicitud. (Lea: Ponencia negativa en el Concejo a la solicitud del Distrito sobre el préstamo)

El concejal Javier Julio Bejarano, uno de los ponentes del proyecto, indicó la semana pasada a El Universal que la solicitud del Distrito tiene muchas falencias. “A nivel de planeación este proyecto no cumple con los requisitos procedimentales. Por ejemplo, si analizamos la obra de Bayunca, en aras de poder ser inscrita ante el Ministerio de Vivienda y este cofinancie el gasto, necesita tener todas las licencias y permisos. Y, según respuestas de la misma Alcaldía, este proyecto no tiene ni licencias ni ningún permiso expedido”. (También le puede interesar: Las espinas del préstamo que el Distrito solicita al Concejo que le apruebe)

Y reiteró: “Incluso no tiene ni estudios previos ni diseños. No tiene la titularidad del predio en Pontezuela, porque apenas los están tramitando. En obras de infraestructura para 21 colegios públicos, 16 de estos necesitan licencias, estudios y diseños que no tienen. Por otro lado, no especifican cuáles serán las rutas que se chatarrizarán de Transcaribe. No hay claridad”.

No obstante, en la clausura del primer periodo de sesiones ordinarias, el Concejo Distrital de Cartagena no aprobó la solicitud del préstamo solicitado por la Alcaldía.

“Queremos mostrar nuestra decepción”

En medio de la clausura, Luis Roa Merchán, actual secretario General del Distrito, cuestionó a la corporación por no aprobar la solicitud y pidió trabajar en unidad por el bien de la ciudad.

“En medio de un momento muy complejo por el que atraviesa el país, en Cartagena hacemos un llamado para trabajar como una sociedad unida por el bien común. En representación de la Alcaldía queremos demostrar nuestra decepción y preocupación por no poder cumplirle a los cartageneros con los proyectos que son claves para nuestro propósito de mejorar la calidad de vida”, aseguró.