Concejo quiere detalles de dineros dados a Transcaribe

Apoyo para solucionar los “pendientes” con Transcaribe, pero con la condición de conocer los pormenores respecto a cómo se han gestionado los dineros aprobados para el funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM).

En resumen, eso fue lo que dejaron ver los miembros del Concejo Distrital, que ayer discutieron el proyecto de acuerdo 177, que busca darle facultades al alcalde de Cartagena para hacer operaciones de crédito público por hasta 20 mil millones de pesos como fuente de financiación para el sistema de transporte Transcaribe.

En defensa del proyecto presentado por el Distrito habló en la cita pública Mónica Fadul Rosa, directora de Fenalco (Federación Nacional de Comerciantes). “Hoy es necesario dar cumplimiento al Plan de Desarrollo y dar los recursos para la chatarrización. Es una obra que duró muchos años, con muchas demoras, pero si hay algo en que debemos avanzar es en defenderlo y necesita esa decisión de parte del honorable Concejo”, enfatizó Fadul Rosa.

Para hacer claridad, María Inés Osorio, de la Secretaría de Hacienda del Distrito, indicó que “con el impuesto de Industria y Comercio se pagará la deuda, que tendrá comportamientos positivos para las futuras vigencias. Hay un censo empresarial que se hará mañana -hoy- y así identificar más establecimientos para mejorar ingresos. Con un plazo de 10 años, dos años de gracia, amortización de ocho años; tipo de crédito abierto con bancos comerciales. La tasa de mercado está sujeta a propuestas de los bancos que se presenten”.

A su turno, el cabildante César Pión indicó que, pese a enviar una carta a Transcaribe pidiendo información, aún no sabía cuánta plata se ha invertido en chatarrización. “Sí necesitamos Transcaribe, pero necesitamos que esté bien confeccionado. Creo que le ha faltado a los órganos de control ahondar un poquito más. Chatarrización que esté en circulación mas no el que esté en documento”, precisó.

“Hemos estado aprobando -dineros para Transcaribe- y dicen que están quebrados. No nos pueden decir que por culpa del Concejo Transcaribe va a colapsar”, añadió Antonio Salím.

En su intervención, la concejala Duvinia Torres Cohen fue enérgica, insistiendo en que han solicitado información a Transcaribe y aún no la reciben. “Este es un proyecto que hay que terminarlo, la movilidad ahora está peor que antes. Hemos venido dando todas las facultades, hemos priorizado todo para Transcaribe. En su entonces autorizamos un crédito de mas de 80 mil millones. Queríamos saber el estado en que estaba ese crédito, que fue para resolver mala contratación del Patio Portal, porque a quien le dieron el contrato no tuvo cierre financiero. El portal debe ser del Distrito y debe estar generando hoy recursos, nosotros dimos toda la plata para construirlo. Si no sirven los operadores, se van los operadores. Damos las herramientas. Necesitamos que el Distrito explique bien las deudas. Qué se ha pagado. Estamos dando todo y los malos somos los concejales. Quien ejecuta y quien contrata y hace negocios es otro. Somos coadministradores, el que contrata es el alcalde, no pueden decirnos que nosotros somos los corruptos, los corruptos hay que ver quiénes es que son”, alegó.

Y mientras que el concejal Carlos Barrios sugirió que se miraran otras alternativas para no endeudar a la ciudad, el cabildante Wilson Toncel cuestionó “por qué los otros operadores sí son rentables y Transcaribe no. Ellos invierten porque el negocio es bueno. El único para el que el negocio no es bueno es para el Distrito de Cartagena. No he visto un bus de Transcaribe vacío, tiene que estar dando plata”.

Mientras tanto, Humberto Ripoll, gerente de Transcaribe, agradeció el apoyo que el Concejo ha dado al proyecto e indicó que los fondos para Transcaribe llegan a un fondo especial. Recalcó que están en toda la disposición para sentarse con los concejales a resolver sus dudas. Invitó al Concejo a que le de las facultades al alcalde para poder seguir con la chatarrización.