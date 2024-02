Concejo pide intervención de la CREG en regulación de altas tasas de energía

La solicitud también destaca la presión de la ciudadanía para derogar el régimen especial tarifario, respaldada por el artículo 126 de la Ley 142 de 1994, que permite modificaciones cuando se lesionan injustamente los intereses de los usuarios. Además, se mencionan las numerosas demandas presentadas ante altos tribunales del país, respaldadas por la Liga Nacional de Usuarios.

Ante la posibilidad de una movilización social en el Caribe colombiano debido al descontento por las medidas adoptadas, el Concejo advierte sobre la inoperancia del Estado para garantizar tarifas justas. Lea aquí: Cuestionan nuevo aumento en las tarifas de la luz tras resolución de la Creg

Además, la Corporación solicita a la CREG que AFINIA excluya de la tarifa final las pérdidas no técnicas, revisar minuciosamente el costo del factor C, y no cobrar saldos en contra del usuario como deuda no consentida. Se sugiere también que el Ministerio de Hacienda y el de Minas y Energía estudien la posibilidad de retribuir los saldos al operador a través de Regalías o buscar alternativas que no afecten a los consumidores.

La carta que será enviada a la CREG, es firmada por la bancada de la Alianza Verde, el Pacto Histórico y el Centro Democrático. La atención está ahora centrada en la respuesta de la CREG y la acción que tomarán los senadores Bolivarenses ante esta solicitud unánime del concejo de Cartagena.