Durante el segundo día de sesiones ordinarias del Concejo, Rodrigo Reyes, concejal del Partido Conservador, manifestó su preocupación por el no pago de los honorarios pendientes a contratistas del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (Ider), por lo que solicitó a la administración un informe detallado donde se describa a qué deportistas se les ha cancelado, ya que los recursos para sanear esas deudas fueron aprobados a inicios de agosto mediante el Acuerdo 027 “por medio del cual se establece el plan de saneamiento fiscal parcial del Distrito de Cartagena en lo correspondiente a cuentas por pagar del nivel central de la Alcaldía Mayor del Distrito, déficit parcial del Ider y del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), y se establecen otras disposiciones”. Asimismo, pidió que se informe si se pagaron las cuentas pendientes de vigencias anteriores.

“A la directora del Ider se le aprobó un presupuesto, el dinero para pagar a esas personas, fueron $37 mil millones, más de $2 mil millones eran para el Ider para pagar las OPS de la gente más necesitada, de los deportistas, y a la fecha, según lo que han comentado, no se han cancelado. Si ya el proyecto el Concejo lo aprueba, y está la ‘platica’, pague, o es que se necesita un astronauta, hay deudas de contratistas que después terminan demandando al Distrito y con justa razón. Ahora, si hay anomalía, denúncielo, pero para eso aprobé esos recursos, yo necesito que el Distrito me diga si ya se pagaron o no”, dijo Reyes.

De igual forma, en su intervención solicitó al Ider que indique cuál es el plan para poder garantizar el uso de los escenarios deportivos con todos los protocolos de bioseguridad, ya que el Distrito autorizó su uso.

“Veo con preocupación que ya existe un decreto para abrir estos escenarios, pero no se ven los protocolos de bioseguridad. Me gustaría saber cuáles son las herramientas que va a entregar el Ider, porque la mayoría de quienes ocupan esos escenarios son niños y jóvenes. Me preocupa que si ya estamos a puertas que esos campeonatos se hagan nuevamente, cómo harán estas ligas para tener el control de estos temas de bioseguridad en los escenarios deportivos, cuando todos sabemos que la mayoría de los escenarios no cumplen con los criterios”, puntualizó.