Concejo pide buscar punto medio a prórroga de alumbrado

En la sesión de ayer, el concejal de la bancada de la U, César Pión, mostró su preocupación porque aún no se ha puesto en marcha la convocatoria para elección de Contralor Distrital, por lo cual pidió una explicación a la oficina Jurídica del Concejo.

“Agradezco solicite a la jefatura de la oficina jurídica que soporte el hecho de no dar inicio a la convocatoria, me preocupa esta situación, desconozco si existe un fundamento legal que nos impida dar inicio al proceso, mi solicitud responde a no caer en conducta omisiva”.

Ante esto, el presidente del Concejo, Rafael Meza indicó que se aspira a que hoy salga la convocatoria.

Por su parte los concejales Antonio Salím y Duvinia Torres se declararon impedidos para participar en dicha selección.