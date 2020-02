Concejo estudia si quita moción de censura a Córdoba

El secretario de Participación del Distrito hizo una vez más las paces con el cuerpo edilicio, al punto de que varios de los cabildante consideraron desestimar el proceso de moción de censura que le abrieron por no asistir a una citación de control político.

Córdoba dijo que no asistió a la cita porque tenía un compromiso propio de su cargo y porque, además, algunas de las preguntas que le hicieron eran competencia del director del programa Familias en Acción y no de él. “No fue nuestra intención menospreciar la invitación que nos hizo el Concejo”, indicó, recalcando que su intención es trabajar mancomunadamente con el Concejo por el bien de la ciudad. “Nuestro ánimo es la concordia, el diálogo”, dijo.

En su intervención, el concejal Rodrigo Reyes valoró las intenciones de Córdoba y expresó que el Concejo no tiene nada contra él o de algún funcionario, y que por la posición de Armando están considerando quitar la moción de censura.

Igualmente, el concejal Carlos Barrios señaló que están considerando echar atrás la proposición de la moción presentada días atrás, lo que también apoyó la concejala Carolina Lozano.

“Tenemos que dar un basta ya y ponernos cada uno en la tarea de avanzar como ciudad. He entendido que detrás de cada compañero hay unos hijos y madres y cada ataque en redes y cada palabra que se dice no solo afecta a los compañeros sino a sus hijos y familias. Si queremos construir ciudad, y es un mensaje a la administración y a la ciudadanía, tenemos que dar un pare, porque Cartagena necesita de 19 concejales para que se aprueben las iniciativas, Cartagena necesita de la administración para que plantee las iniciativas. Quiero hacer un llamado a que paremos ataques y confrontaciones. Dar un borrón y cuenta nueva. Apoyo la proposición de retirar la moción como un acto de paz, no como acto de derrota, para dar pasos a resultados que la ciudad nos está exigiendo”, indicó por su parte el concejal Javier Julio Bejarano.

El cabildante Lewis Montero señaló que primero se debía surtir el proceso, para después quitar la moción, si a esa decisión llegaban. “Se le está haciendo el estudio jurídico la proposición”, dijo David Caballero, presidente del Concejo.