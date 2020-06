Concejo entrevista a aspirantes a contralor(a) Distrital

El próximo viernes será la elección del próximo contralor(a) Distrital de Cartagena.

Así lo decidieron ayer los miembros del Concejo Distrital, cumpliendo con el cronograma que se había establecido para el proceso de selección de la persona que estará encargada durante el cuatrienio de revisar las movidas fiscales en el Distrito.

En torno a ese proceso, en medio de sesión virtual, el Concejo entrevistó ayer a dos de los tres opcionados al cargo: Freddy Quintero (actual contralor Distrital encargado) y Héctor Consuegra Salinas.

Sin embargo, a la cita no se presentó Érika Mendoza Gómez, la otra ternada. En la sesión, el presidnete del Concejo, el concejal conservador David Caballero, explicó que no ingresó a la sesión virtual pese a las invitaciones y que no respondió a las llamadas telefónicas que le hicieron.

Sin embargo, el presidente del Concejo indicó que esta entrevista que le hicieron los miembros del cabildo distrital era para conocer a los ternados y que no tendrá una puntuación en el proceso, por lo que no afectará el promedio de la participante Érika Mendoza Gómez.

Hay que mencionar que esta es una de las más opcionadas a ocupar el cargo, teniendo que lleva el mayor puntaje en todo el proceso (75 puntos). Le sigue Freddy Quintero (con 68) y Héctor Consuegra (con 67).