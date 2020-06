Concejo Distrital rechaza declaraciones de la directora del Ider

“Es el mismo reglamento interno del Concejo el que establece que los funcionarios que acudan ante la plenaria a rendir dicho informe, podrán ser objeto de evaluación, no solo en cuanto al contenido del informe, sino en cuanto a su participación en la plenaria, por lo que este Concejo se avocó a realizar dicha evaluación y al tabular el resultado de la misma, la calificación obtenida por la funcionaria fue ‘mala’, por lo que, en razón al numeral 5º del artículo 43 del Reglamento Interno, en la sesión del 17 de junio de 2020 se aprobó por la plenaria una proposición en la que se determinaba que se estudiarían los fundamentos jurídicos, para determinar el inicio al trámite de una moción, sin decir qué tipo de moción se iniciaría”, indicó el cabildo disrital.

A través de un comunicado oficial, el Concejo Distrital de Cartagena rechazó las declaraciones realizadas por la directora del Ider, Viviana Londoño, quien indicó que la mala calificación que los miembros de esta corporación le dieron a su gestión “tiene motivaciones políticas y no técnicas”, explicando que encontró un instituto desfinanciado y que pese a ello ha desarrollado las labores misionales.

La corporación aclaró que no se aprobó el inicio de una moción de censura, como lo manifestó en un comunicado la directora del Ider, quien entendió que había sido una moción de este tipo y por eso explicó que para los directores de entes descentralizados no procedía tal moción, sino una de observación.

“Entendemos que el desconocimiento del ordenamiento jurídico por parte de la funcionaria en mención, la ha llevado a realizar declaraciones alejadas de la verdad, pero esta corporación, conocedora de las normas constitucionales y legales que rigen la moción de censura y la de observaciones, tiene claro que la primera, esto es la moción de censura, no le es aplicable a los jefes o directores de las entidades descentralizadas del orden distrital, por lo que es falso que se le haya dado inicio a un trámite de moción de censura frente a la actual directora del Ider. Ahora bien, la Mesa Directiva rechaza las declaraciones de dicha funcionaria, cuando manifiesta que la calificación se debió a intereses políticos. No es admisible que una funcionaria del orden distrital desconozca que es deber constitucional del Concejo realizar control político frente a los actos de la administración distrital, actos que se materializan a través del actuar de sus funcionarios, funcionarios que al llegar al Concejo deben responder con claridad, certeza y puntualidad sobre sus actuaciones”, señaló el Concejo.

El cuerpo edilicio indicó que ha actuado conforme a la ley y que no se puede pretender que no haga el correspondiente control político que le toca.

“No permitiremos que cada vez que este Concejo o alguno de sus miembros haga llamados y cuestione la actuación de los funcionarios, se ponga en tela de juicio el verdadero interés de la corporación y se disfrace la inoperancia de algunos funcionarios con el discurso de transparencia, que si bien es el mayor anhelo del alcalde, no es menos cierto que día a día y en desarrollo de las sesiones, queda en evidencia que ciertos funcionarios desconocen no solo el ordenamiento que rige lo público, sino que no tienen el dominio de los problemas de la ciudad; y lo que es peor, ignoran el objeto misional de la entidad que tienen a su cargo.

“Invitamos a la administración distrital a seguir trabajando unidos por el bienestar de nuestros cartageneros, no olviden que esta corporación es su aliada para la consecución de los fines esenciales de la ciudad, pero es necesario que los funcionarios estén al tanto de los problemas que aquejan a nuestro Corralito de Piedra y conozcan el objeto misional de la cartera que tienen a su cargo, para que puedan responder con acierto, no solo ante los llamados del Concejo, sino ante la comunidad en general, que hoy nos pide menos discursos y más acciones”, concluyó la corporación.