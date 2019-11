Concejo cuestiona planeación para alumbrado navideño

La situación que hoy tiene en riesgo la instalación del alumbrado navideño en Cartagena fue el tema principal de discusión en la sesión de ayer en el Concejo Distrital.

Todo porque el convenio para tal proyecto suscrito entre el Distrito y Gestión Energética S.A. E.S.P. (Gensa), por $12.936’577.487, podría ser liquidado. La Unión Temporal Concesionario Alumbrado Público de Cartagena no ha cedido los $2.385’000.000 para la iluminación que le corresponde. Pretendió hacerlo por varias cuotas, pero Gensa no aceptó y se buscan otras opciones.

Así, el concejal Carlos Barrios señaló que está preocupado por la situación, haciendo referencia a una nota periodística publicada por este medio respecto al alumbrado navideño. “Cartagena es una ciudad turística y de todos, triste el titular de El Universal, de que Cartagena no tendrá alumbrado navideño. Dije que en el contrato de alumbrado había falta de planificación, porque cuando Martha Seidel firma el convenio no se percata que hay unos recursos que tiene el concesionario de Alumbrado Público; es decir, al concesionario no se le preguntó si estos recursos iban a ser cedidos o no. Hoy la salida olímpica del Distrito es decir: ‘Cartagena no tendrá alumbrado navideño’ (...) Necesitamos explicaciones del Distrito. Tengo la certificación desde septiembre en una petición que hicimos como miembro de la comisión de seguimiento de Alumbrado Público, con el concejal Américo Mendoza, donde nos dice que no existe ningún otrosí para que se giraran esos recursos. A diferencia de otros años, donde en 2018 para alumbrado navideño el concesionario firmó el otrosí 006 de diciembre de 2018, que modificó el término del contrato por un año. O sea, en ese momento se le pasaron los recursos del Alumbrado Público, con obligación contractual para el alumbrado navideño; pero hoy, a 23 días de la instalación del alumbrado navideño, desafortunadamente Cartagena vuelve a ser vergüenza nacional”.

Por su parte, el concejal Erich Piña indicó que el giro que el concesionario le tiene que hacer a Gensa debería hacerse por medio de una incorporación al presupuesto.

“Creo que este giro de $2.385 millones tiene que hacerse incorporándolo al presupuesto. Estos no son unos recursos que el concesionario tenga que girarlos directamente a Gensa como si esto fuera una tienda. Se necesita una incorporación y el tiempo no va a dar, porque nos quedan 20 días de sesiones, donde si estos recursos el Alumbrado los va a girar directamente a Gensa, para que tengamos alumbrado navideño, creo que no lo vamos a tener. Esto debe pasar por el Concejo; una incorporación de recursos para que el alumbrado se haga; pero no vemos esas intenciones de incorporación”, dijo.

A su turno, el cabildante Óscar Marín también manifestó su inquietud con el alumbrado navideño. “Era una situación que se venía, tanto, que la administración contrató a ver qué era lo que más convenía. Ya la administración tiene conocimiento de qué tenía que hacer; no sé por qué dejar la situación para última hora, para después presentarlo a esta corporación; entonces el Concejo es el que tiene que correr, estudiar y evaluar lo que se ha dejado de hacer por falta de planeación. Hace más de seis meses estamos hablando de lo mismo, respecto al alumbrado público y navideño; más, con el tema de los Juegos Nacionales, cuando ayer –miércoles– un ciudadano hablaba de que la vía está oscura, donde van a estar unos escenarios”, explicó Marín.

Otro de los intervinientes fue el concejal Américo Mendoza, quien también habló de alternativas.

“No se sabe qué pasará del 3 de enero en adelante con la concesión del Alumbrado Público. En este momento no tendría objeto un desembolso cuando el interventor del contrato de alumbrado reconoce que hay un desequilibrio económico y que frente a una eventual liquidación de ese contrato, a la administración le tocaría pagarle al operador entre 18 mil y 22 mil millones. Según la información que se tiene, el desequilibrio se da porque en su momento la cuantificación del número de luminarias no fue la que el Distrito planteó. Cuando el contrato se suscribe hace 21 años, tenía estimado un menor número de luminarias, y con el crecimiento de la ciudad, el operador está reclamando el reconocimiento de un desequilibrio económico, derivado de la ejecución de ese contrato”, explicó.

Añadió que “el asunto está en que en este momento no sabemos qué va a suceder. El estudio de Findeter lo entregan el 15 de diciembre, que es el plazo obligado para entregarlo. Me preocupa que del 15 de diciembre al 31, que es hasta donde podría operar este Concejo, sería muy complicado aprobar un acuerdo, a menos que el estudio se entregue antes. Convendría que el alcalde analice alternativas sobre cómo proceder. O que mire la posibilidad de que Findeter adelante ese producto. Más allá de eso, veo que el alumbrado actual no pude seguir de la misma forma; primero, porque la cobertura no es del 100% hoy, y porque el tipo de luminarias que utilizan son antieconómicas y no tienen la calidad debida. Hay que sustituir ese tipo de luminarias amarillas, por luminarias que le den más tranquilidad a la gente, las luces led”.

Además, Mendoza planteó lo siguiente: “Una forma del cubrimiento del desequilibrio económico del actual operador es que lo recupere en tiempo y que adicionalmente haga la sustitución también en tiempo, y de esa manera el Distrito a cero pesos resolvería el problema. No entiendo por qué esperar tanto tiempo por un estudio de Findeter”.