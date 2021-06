¿Por qué tanto tiempo?

Durante el informe de gestión, lo que más llamó la atención de los concejales fue el largo tiempo que demoran los proyectos para ser aprobados y adjudicados, por lo que le preguntaron a la directora de la UAC cuáles son los procedimientos.

Uno de los que intervino fue el concejal Rodrigo Reyes, quien aseguró: “Veo a una oficina de la UAC empoderada de casi toda la contratación del Distrito, desde la mínima cuantía. Me preocupa que solo se hayan organizado 13 contratos y que la mayoría son de Apoyo Logístico, porque es el tema de arriendo de vehículos y uso de oficinas del Distrito”.

El concejal César Pion también se pronunció y pidió datos más exactos. “Quisiera saber qué fecha tienen todas las solicitudes de las necesidades y requerimientos que han hecho las secretarias, cuándo respondieron ustedes para que ajustaran y en qué tiempo han hecho esto”, dijo.

Ante estas preguntas, la directora de la UAC explicó que son 15 días los que tiene cada secretaría para hacer llegar los documentos, que luego son revisados detalladamente y, de ser necesarias algunas observaciones, se las hacen saber y esperan que las secretarías los devuelvan con los datos al día.

“Puede que nos demoremos en algunos proyectos, estamos ajustando los tiempos, pero no puedo responder por los contratos que no se han radicado, porque yo no los tengo. No están en la UAC, por eso no podemos decir que me convierto en el cuello de botella”, aseveró Valenzuela.

Ante estas afirmaciones, salió a relucir un tema que en los últimos días ha sido muy sonado y es la contratación de alimentos para hogares de adultos mayores, que no ha sido adjudicada, pese a que ya vamos a mitad de año.

“La alimentación de adultos mayores se tiene prevista realizar bajo modalidad de convenio, teniendo en cuenta que el secretario y los demás tienen claras las delegaciones establecidas en el decreto. Este, primero, fue enviado a la Secretaría General y ellos lo remitieron el 19 de mayo a la UAC, donde este contrato fue revisado y devuelto el 27 de mayo con observaciones, pero hasta ayer (jueves) no había regresado a la UAC”, comentó la directora de la entidad.

El Universal se comunicó con la Secretaría de Participación para conocer los motivos por los que este contrato aún no ha regresado a la dependencia, pero no fue posible obtener respuesta.

“Por lo que hemos visto, en la ciudad hay bajas metas de cumplimiento en la contratación”, dijo Gloria Estrada, del Partido Liberal.