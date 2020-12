Con 18 votos por el sí y uno por el no, el Concejo Distrital aprobó la moción de censura contra el secretario de Planeación, Guillermo Ávila.

Entre los argumentos está que el secretario no ha cumplido con las funciones propias del cargo tales como liquidar el convenio de POT Moderno entre el Distrito y Fonade (ahora EnTerritorio) ante el incumplimiento del objeto.

Pese a las explicaciones de Ávila, los concejales cuestionaron que estuviese cumpliendo el papel de “abogado de Fonade en vez de secretario de Planeación”.

“Todo lo que dijo está por fuera de la norma y creería que se le había olvidado que existía una liquidación parcial, unas actas (...) Usted es el que debe fungir como supervisor, tiene que desenmascarar, decir lo que estuvo mal, pero no, todo lo que viene de Fonade está bien, y si es así yo diría, a mi parecer, que se está demostrando un desconocimiento de las obligaciones contractuales porque recibió productos que no sirven”, afirmó el concejal, Cesar Pión.

A su vez, reprochó que Ávila haya participado en otros procesos para cargos públicos. “No veo un historial que me demuestre que usted tenía actividad para decir que ama a Cartagena. Mientras está en su cargo concursa para otros cargos, pero si yo soy un hombre responsable no concurso donde no puedo aspirar, la vida no está para eso”.

Otro argumento entregado por Javier Julio Bejarano, Sergio Andrés Mendoza y Luder Ariza, quienes votaron positivo, fue que en las mesas de socialización del POT no se cuenta con un diagnóstico territorial, que permita la participación y diálogo deliberativo.

“La dependencia ha tenido poca gestión administrativa por parte del funcionario frente a los indicadores de ejecución presupuestal, su presupuesto final fue de $15.667 millones, de los cuales $15.373 millones fueron en inversión y $294 millones en funcionamiento. De los gastos de inversión, informó el funcionario con corte a octubre se alcanzó a ejecutar el 25%, mientras que de los de funcionamiento solo el 7%”, señalaron en un comunicado conjunto.

“No tiene características de funcionario”

Además del desempeño de sus funciones, los concejales cuestionaron las habilidades y características de Ávila como funcionario, pues consideraron que es uno de los “limitantes” de esta nueva administración.