Concejo aprobó 6 proyectos, pero no los recursos para el CAP de Nelson Mandela

La concejal Liliana Suárez afirmó que este es solo un paso a seguir para luchar por crear políticas que protejan y propicien oportunidades a todas las mujeres. “Desde el día que me eligieron como concejala me dispuse a trabajar por mejorar la calidad de vida de las mujeres, este es un gran paso y seguiremos trabajando por llevar oportunidades y emprendimiento a gran escala para todas las mujeres vulneradas y excluidas de la sociedad”.

Con el final de la tarde, la Alcaldía de Cartagena expresó su descontento con la no aprobación de los recursos para reconstruir el hospital de Nelson Mandela, recinto que lleva varios años en ruinas y fomentando la angustia de la comunidad que se ha visto afectada.

“Estuvimos hasta las 12 de la noche esperando a que se publicara esta ponencia y no lo hicieron, le quedaron mal a una comunidad entera que adolece de un hospital y que nuevamente va tener que esperar a un llamado como este para ver si ustedes quieren aprobarlo. Le hacemos un llamado a la comunidad de Nelson Mandela, que ya le habíamos advertido que era el Concejo quien no tenía la voluntad política de aprobar estos importantes recursos”, manifestó Lidy Ramírez, enlace de la Alcaldía frente al Concejo.

Asimismo, el alcalde William Dau Chamat agregó: “Toda la información que nos han solicitado se la hemos entregado y necesitamos que se publique la segunda ponencia de lo contrario no darán los tiempos para la aprobación. No aceptamos presiones sobre contratistas, ya que no le corresponde al Concejo decidir a quién ni cómo contrata la Alcaldía. O aprueban la incorporación de Nelson Mandela o le responderán ustedes al mismo pueblo cartagenero y mandelero por sus intereses mezquinos”.