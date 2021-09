“Hay que revisar esta buena voluntad que tiene la Secretaría de Hacienda, de suplir las unidades de apoyo por asesorías de la DIAN, porque no tengo la claridad jurídica. No sé si los conceptos que emite la DIAN son para los propios tributos que ellos colocan, no sé si ellos tienen competencia para emitir conceptos frente a los entes territoriales, porque los conceptos de la DIAN son de estricto cumplimiento, no son como los de otros entes consultores, que se pueden o no tomar. Hay que revisar si la DIAN es competente para asesorar a la corporación en temas de tributo territorial, no nacional”, indicó Toncel.

La concejala Carolina Lozano compartió la inquietud de Toncel.