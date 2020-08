Concejales rechazan recusación por caso contralor Distrital

Sin embargo, el presidente del Concejo, David Caballero, indicó que en este momento en plenaria no se debaten temas relacionados con el concurso de contralor y que por ello no hay lugar a estudiar dicha recusación. Explicó que el reglamento interno dice que el presidente del Concejo dará traslado de estas denuncias, pero solo si el escrito cumple con los requisitos de una recusación y este aún no ha sido estudiado por la Mesa Directiva.

“Como presidente solicité a la secretaria General que no se diera lectura a los escritos. Considero que el señor Wilmar Sánchez los está recusando para toma de decisiones frente a trámites que vienen suspendidos por el Tribunal Administrativo de Bolívar. No debo como presidente y concejal tomar decisiones o ejecutar actos referentes al acto de elección. Hacerlo es desconocer la Ley 1437 del 2011 y el Código Único Disciplinario, que prohiben la ejecución o reproducción de actos que han sido suspendidos.

“En esta plenaria no se le ha impartido el trámite al artículo 83 del reglamento interno del Concejo al escrito radicado por el señor Wilmar Sánchez (...) La presidencia no ha corrido traslado para que no se pronuncie y no lo hemos hecho, pues hemos entendido que ante la plenaria, y en virtud de la suspensión, no hay trámite pendiente que implique hoy estudiar la recusación y estamos evitando realizar acciones que puedan ser entendidas como un fraude a una resolución judicial”, explicó Caballero.

Hay que recordar que la semana pasada la Mesa Directiva del Concejo, luego que el Tribunal suspendiera el acto de elección de Consuegra como medida cautelar, ratificó a Freddys Quintero como contralor encargado. Este viene haciendo ese encargo desde el 2017, luego que apartaran de la Contraloría a Nubia Fontalvo debido a presuntas irregularidades en su elección, situación por la que hoy son investigados dos concejales y ocho exconcejales.

Varios miembros del Concejo se han opuesto al encargo de Quintero, pues alegan que cumplió su periodo y que además esta situación lo beneficiaría en el concurso de contralor para el periodo 2020-2023, pues hay que tener en cuenta que perdió la puja contra Consuegra el 14 de julio, cuando este le ganó por un voto (8 a 7 quedó la votación).