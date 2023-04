“Concejales de Cartagena están al servicio de una mafia”: Angélica Lozano

Otro que entró a la misma grada fue el concejal Rodrigo Reyes: “Señora Lozano, no la conozco y usted tampoco a mí, pero soy concejal de Cartagena y le exijo que diga qué concejales están al servicio de esta red que usted menciona, no sea irresponsable”.

“¿Yo soy la voz oficial de qué? No se hagan los maricas, ustedes saben muy bien quién es y si ustedes no lo dicen no me interesa. Ustedes lo que están buscando es hacer bulla, ustedes saben muy bien. Yo estoy hablando como ciudadano que se enteró, como persona que se ha leído el expediente, vayan ustedes y hagan lo mismo, pero todo el mundo se caga del susto, los medios comunicación”, manifestó Dau y se marchó del sitio.

De inmediato, los periodistas le preguntaron a la congresista Lozano sobre su posición ante la reacción de Dau, a lo que ella prefirió la discreción. “Desconozco el contexto completo del asesinado mencionado. Pues lo que yo vi en el contexto local, del que yo desconozco, él da la vuelta y se va como una reclamación a los periodistas”.