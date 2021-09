“Fui al médico y ese mismo día me hicieron una operación. Me salió un problema vascular en la pierna, donde no me corría la sangre de la rodilla hacia el pie. Por eso me hicieron la operación, de la cual nuca la sangre llegó hasta el pie”, dijo.

El concejal cuenta que oró mucho junto a sus amigos y familiares, pero el flujo de sangre no retornó a su normalidad, por lo cual los médicos decidieron que lo mejor era la amputación. (Lea aquí: Distrito y Concejo empiezan mesas para construir política de educación)

“Es un milagro de Dios, desde el primer día lo acepté, no podemos renegar de Dios, esa es su voluntad. Si no hubiese llegado al hospital ese día, quizás no estuviera aquí haciendo este video, contando la realidad, sino que estuviera muerto. Estoy aquí con mi pierna amputada, pero con ganas de seguir trabajando. Estoy con mi familia y amigos, y he salido adelante. Hoy es el día 12 que salimos de la clínica y me siento contento porque he podido hacer ciertos movimientos, Manejo muletas y silla de ruedas y puedo movilizarme, y por eso doy gracias a Dios. Agradecido porque estoy con mi familia”, indicó Reyes.