En la sesión ordinaria de ayer del Concejo Distrital, el cabildante del Partido Conservador Rodrigo Reyes expresó su preocupación por la exigencia de la aplicación de pruebas COVID-19 a los deportistas aficionados que quieran ingresar a los escenarios. (Lea aquí: Estas son las actividades deportivas permitidas en Cartagena)

“Veo que en algunas partes hay restricciones y en otras no, no quisiera pensar que eso se da para no prestar el servicio, veo el tema en el IDER, donde los escenarios los están usando unos pocos con la excusa de que para poder ingresar debe ser necesaria la prueba COVID-19 cada 14 días (...) Si hacemos un comparativo entre un escenario deportivo y un centro comercial, hay más posibilidades de que la gente se contagie en el segundo”, indicó.