El concejal Niño expuso que los posibles elementos inconvenientes en los que ha incurrido la Alcaldía son:

1) No hicieron adecuadamente la incorporación de todos los ingresos de la vigencia en el presupuesto, hay mas de $5.000 millones en caja (cuenta maestra SGP APSB) que no pueden ejecutarse por no tener asignación en el presupuesto de ingresos e inversión 2021.

2) Pese a que existe ese superávit, no se pagan los subsidios de aseo de Pacaribe, ni de ACUACAR. Deben vigencias de 2019, 2020 y 2021.

3) Se registra un uso inadecuado de $397.324.257 de los recursos del SGP APSB en actividades que no son financiables con estos recursos.

4) No se ha actualizado la estratificación, pese a que las empresas pagan los aportes para que el Distrito realice la actividad.

5) No se reporta en que se invierten los recursos de inversión de agua potable en las plataformas nacionales.

6) En el 2018 se reportó una cobertura de acueducto del 96% y en el 2020 el reporte decreció al 49% en el área urbana; para las zonas rurales pasó de una cobertura de 70% en el 2018 al 12% en el 2020.

7) En el 2018 se reportó una cobertura de alcantarillado del 92% y en el 2020 el reporte decreció al 48% en el área urbana; para las zonas rurales pasó de una cobertura de 31% en el 2018 al 10% en el 2020.