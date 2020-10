Desde hace 8 años los recoge en un albergue improvisado debajo del puente peatonal y los alimenta dos veces al día, brindándoles afecto y atención, “dado que el Distrito a través de la Umata no tiene albergues temporales, ni tampoco han adelantado suficientes campañas de esterilización y jornadas de adopción, que permitan proteger a todos los animales sintientes abandonados en la ciudad”.

“Existe un video donde se puede evidenciar el tamaño y el volumen de las piedras, donde también les han quitado la vida a varios caninos alrededor del puente, en hechos que podemos considerar de crueldad y violencia”, aseguró.

Por su parte, Esperanza Soto asevera que ha sido víctima de agresiones por parte de la persona que administra el campo de sóftbol. “Me ha atacado con piedras, de las cuales muchas aún están tiradas en el sitio, porque, según él, los animales se cruzan para allá, él no respetó la situación. Son animales que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que los tenemos que proteger y que todos tenemos que participar, y más la comunidad de Los Caracoles”, dijo Esperanza, asegurando que a diario abandonan mascotas en la zona.

Tras las denuncias, el concejal Mendoza dijo que “lo sucedido es reprochable desde todo punto vista, como quiera que la Ley 1774 dice que el cuidado y la protección de los animales le corresponde al Estado y que, ante la ausencia del buen manejo por parte de nuestras autoridades, frente a la deuda histórica por falta de albergues y atención de los felinos, caninos y fauna doméstica, nos encontramos con casos como el de la señora Esperanza, que tiene un corazón enorme al servicio de este vacío a que nos tiene sometido el Distrito”, dijo el cabildante.

El concejal añadió: “La razón es que el Distrito no ha hecho nada frente al tema de los albergues, el Distrito no ha hecho nada frente al tema de las esterilizaciones, ni mucho menos adelantado campañas de adopción. Hacemos un fuerte y enérgico llamado a la Administración distrital, a la Umata, a la Policía Ambiental y organizaciones defensoras de los derechos de los animales, para que atendamos esta situación con prontitud, entendiendo que es un tema sensible y cargado de estados que influyen en las emociones de los cartageneros”.