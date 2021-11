“Esta será mi última intervención en el Concejo Distrital de Cartagena. Hoy presento renuncia formal como concejal. Es este un momento decisivo, que he consultado con mi conciencia, con mi familia y con mis amigos más cercanos. Hoy se me presenta otra oportunidad para crecer en mi carrera profesional y política. Es un gran reto que implica sacrificios, los cuales estoy dispuesto a aceptar porque se que puedo lograr conseguir muchas cosas buenas para la ciudad que me lo ha dado todo”, así comenzó su discurso de despedida el exconcejal Fernando Niño.

El abogado aprovechó su última aparición como concejal de Cartagena para recalcar sus reclamos, luego de escuchar la ciudadanía, de la presunta precariedad en campos como el empleo, las obras, los colegios, hospitales, vías y seguridad. “Lo que me motiva a seguir este camino buscando nuevos caminos donde pueda gestionar un mejor futuro para mi ciudad”, expresó.

“Desde mi experiencia profesional he aprendido luego de estudiar los ingresos del Distrito que son mínimos los recursos que se recaudan para invertir en el desarrollo de la ciudad. Es claro que nos merecemos un esfuerzo mayor de la Nación, que el nivel central destine recursos para la ejecución de obras y proyectos sociales. Por eso hoy veo la oportunidad de ser un vocero como cartagenero para seguir tocando las puertas desde otras instancias , para que se acuerden de Cartagena y logremos conseguir mayor inversión”, señaló.