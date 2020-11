Bejarano centró su insatisfacción en que la Administración aún no le da las explicaciones que él le ha pedido sobre los siguientes temas:

El cabildante le refutó públicamente que su lucha no puede ser calificada como innecesaria, ni tampoco como un asunto de “egos” porque lo que él intenta es ejercer su papel de coadministrador del Distrito, velando para que las inversiones se hagan pensando siempre en la ciudadanía.

Bejarano defiende su postura precisando, sin hacer señalamientos particulares, que solo quienes tienen el interés de mantener una cortina de humo para que la ciudadanía no analice de fondo las situaciones, seguirán reduciendo el control político que él pretende hacer a una mera lucha de egos o “como algo innecesario”.

Respuesta de Córdoba

Ante las nuevas precisiones de Bejarano, Armando Córdoba se limitó a decir que él no está interesado en un debate público con el concejal porque las redes sociales no son las instancias acertadas para eso y porque además los temas sobre los que él está pidiendo explicaciones no son de su resorte.

“Lo que dije lo hice de forma general, fue un llamado a toda la ciudadanía a no desgastarnos en luchas innecesarias. Ante todo, en la Administración somos respetuosos del control político, y particularmente aplaudo a la gente que expresa sus inquietudes”, le dijo Córdoba a El Universal.

Los “ires y venires” entre Javier Julio Bejarano y William Dau se han convertido en otra de las tantas desavenencias mediáticas que mantienen atentos a los seguidores y detractores de ambos, dado que las redes sociales son un canal ampliamente utilizado por los dos políticos para cuestionar y responder.