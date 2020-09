“En estos nueve meses y en varias reuniones con el alcalde, mi solicitud ha sido la misma, que me permita que le ayude a construir ciudad. Pero ya que el alcalde me falta al respeto, quiero que la ciudadanía conozca algunos aspectos de la administración de Dau. La administración del alcalde trabaja sola”.

Sostuvo que su liderazgo no es “prestado” y que Dau no soporta la crítica. “Me señala de cobarde. Quiero recordarle que cuando usted estaba en EE. UU. haciendo activismo virtual, yo lo hacía desde el territorio (...) Mi liderazgo no es prestado, se ha construido con sudor y lágrimas. Usted no soporta la crítica”.

Y reiteró que no está haciendo campaña política y anunció que solicitó a los miembros del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) revisar la declaratoria como partido de gobierno ante los “atropellos” y “falta de respeto” reiterada en su contra.

“Le aconsejo que se revise internamente porque se está quedado sin sus aliados y cada día lo vemos más aislado de la que gente que comparte genuinamente sus luchas... porque quien no lo aplaude usted enseguida lo gradúa de enemigo o de malandrín (..) prefiero declararme independiente porque yo sigo una visión de ciudad y no de personas”, dijo. Lea puede interesar: ¿Qué representa una nueva baja en el gabinete Dau? Hablan expertos

Esta no es la primera vez que Dau y Bejarano chocan en las redes sociales por sus diferencias ante diversas situaciones en la ciudad. Sin embargo, este nuevo choque deja ver esa falta de conexión o articulación en el gobierno de ‘Salvemos a Cartagena’, esta vez con el Concejo Distrital.