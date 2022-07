Con una carta muy crítica, Carlos Negret renunció al Nuevo Liberalismo

El excandidato al Senado Carlos Negret renunció al partido Nuevo Liberalismo, actualmente dirigido por Juan Manuel Galán. Por medio de una carta, Negret asegura que el partido y sus directivas han tomado decisiones políticas bastante cuestionables.



“Además de las erradas decisiones políticas de su dirigencia, me encontré, después del desastre electoral- jamás anticipé que los cálculos de los exsenadores Galán sobre alcanzar el umbral estuvieran tan equivocados- con que las ideas liberales, el talante democrático, el pluralismo y la tolerancia como principios rectores no gobernarán la organización interna y el proceso de toma de decisiones”, expresó Negret.



De forma crítica, Negret aseguró que se sacrificó la disciplina de la colectividad, según el exsenador, por intereses personales.



“Sacrifican la disciplina fundada en la confianza, por la imposición de criterios personales a través de un régimen donde el disenso no tenía cabida. Esto, sin contar con que las formas elegidas para administrar el diálogo fueron completamente desacertadas. No se construye un partido ni se genera confianza a través de impersonales sesiones de Zoom”, afirmó Negret en el documento.



Finalmente, Negret hizo una crítica sobre la forma en la que ha sido utilizada la figura del político asesinado Luis Carlos Galán, le envió un mensaje a los hermanos Galán de agradecimiento y de buenos deseos a la colectividad política.



“La autocrítica y el recuerdo de lo mal que terminaron las experiencias de quienes pretendieron dirigir los partidos imponiendo una “disciplina para perros” como con acierto lo llamó hace muchas décadas Gilberto Álzate”, expresó Negret.



Hace pocos días también se retiraron del Nuevo Liberalismo la periodista Mabel Lara y la lideresa Yolanda Perea.