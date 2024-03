Con marchas en su contra, Petro posesiona a López como nuevo director del DNP

Mientras que en la Plaza de Bolívar de Bogotá más de diez mil personas se daban cita para protestar contra su gobierno, el presidente de la República, Gustavo Petro, daba posesión en la Casa de Nariño al nuevo director de Planeación Nacional, Alexander López, encomendándole la tarea de dirigir la inversión del presupuesto hacia los más pobres y no a los más ricos, como considera que está pasando. Siga leyendo: “Marchamos contra el rumbo que Petro le está dando al país”: Centro Democrático

“Hay manifestaciones que no quieren cambiar el país, está bien, siempre habrá fuerzas que saliendo de los privilegios no los quieren perder, pero las fuerzas volcánicas de la sociedad están en las transformación porque no se vive bien”, dijo Petro, tras destacar que es desde el mismo Estado se atenta contra la vida.

El mandatario volvió a resaltar la necesidad de aprobar sus dos reformas básicas, la de salud y la pensional, mientras que cuestionó que en los gobiernos anteriores desde Planeación Nacional la gestión se enfocó en favorecer a los sectores más ricos, incluso destinando inversiones futuras paa construir grandes vías y no pensaban en la salud y la educación.