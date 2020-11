La salida de Cynthia Pérez Amador como primera dama de la administración dejó clara la consigna del alcalde William Dau como enemigo de la corrupción. El mandatario local quien al ganar la nombró con el titulo honorífico de ‘Primera Dama’ hoy solo le desea “éxitos” a la mujer que fue pieza fundamental de su campaña ‘Salvemos a Cartagena’.

En diálogo con El Universal, el alcalde dejó claro que como no existe figura jurídica para contratar este cargo y tampoco tiene esposa o compañera sentimental, la figura de ‘Primera Dama’ no será ocupada por nadie. Lea: [Video] “Cinthya Pérez no va más en la administración”: alcalde Dau

“El cargo de primera dama no existe. Existe es el de Gestora Social que normalmente es la esposa del mandatario, pero yo no tengo esposa, no tengo novia y por eso yo le dije a Cynthia que hiciera el papel de ‘Primera Dama’ pero en el sentido que ella fuera mi conexión con los barrios y hablara por mí. Pero ella en realidad era una contratista, tenía un contrato, una OPS, yo por cariño le di el título de primera dama”, expresó.

El mandatario destacó el rol que desempeña en su gobierno María Angélica Klee desde la Oficina Gestión Social del Distrito.

“La Gestora social es mi nuera María Angelica Klee y ella hace sus obras, gestiona, recibe recursos, habla con empresas, consigue donaciones, visita los barrios, hace lo suyo. Con la salida de Cynthia ya no hay nadie que esté yendo a los barrios ni diciendo que viene en representación del alcalde que era lo que ella hacía. María Angélica va, pero como gestora social”, aclaró Dau.