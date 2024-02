“Con hambre no hay paz”: gobernadora del Chocó

“Lo que está pasando en el Chocó, no se limita al departamento, tiene que ver con los procesos de concertación nacional en la Mesa de Paz, con los procesos que tienen que ver con ELN, que tienen que ver con la política pública que está implementando con respecto a Paz Total, la Alta Consejería Presidencial de Paz”, afirmó la mandataria.

Los secuestros y demás violaciones a los derechos humanos -sentencia la gobernadora- representan, más allá del secuestro en sí, una modalidad que “sirve además para no asumir responsabilidades”.

Para Córdoba, que viene de familia política (su papá fue líder del cordobismo liberal chocoano, su mamá fue cinco veces diputada y su tío fue congresista), los espacios comunes con el Gobierno nacional, particularmente con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz son trascendentales para recuperar la seguridad en el departamento.

Insiste en que aunque apenas estén iniciando el período gubernamental, es muy importante que el Gobierno nacional pueda encontrar el espacio de las autoridades territoriales, porque los gobernadores son igual de responsables de la paz en el país.

Es por eso que reconoce que no se puede asumir responsabilidad mayor si no existe esa articulación. “Cuando pasa cualquier cosa a nivel departamental quien tiene que salir a asumir es la gobernadora, quien tiene que salir en los municipios son los alcaldes y alcaldesas, entonces es muy importante que de verdad en este proceso haya un espacio para los gobernadores y para los alcaldes y que eso esté claro desde el principio, porque si no estamos diseñando un modelo en donde quepamos las autoridades territoriales, va a ser mucho más complicado poderlo implementar”, indicó.