¿Cómo está el Distrito tras polémicas por renuncias en el Dadis?

Pese a las renuncias de Fortich y de Rodríguez, funcionarios de mucha confianza de William Dau, claves en el Ejecutivo, aseveran que estas dimisiones no han afectado el trabajo de la administración y que no hay desestabilización.

Fortich se defendió diciendo que había logrado conseguir 118 camas UCI nuevas. También alegó que Dau no escuchaba sus consejos, como la aplicación del pico y cédula con solo dos dígitos y cerrar el mercado de Bazurto ante el inminente riesgo de contagios por coronavirus, debido a las aglomeraciones en esa central de abastos. También señaló que se había ido por insultos con palabras soeces por parte de Dau. (Lea: “William Dau no escuchaba mis consejos”: Álvaro Fortich)

“Nunca he estado en una reunión con el alcalde William Dau y con Álvaro Fortich, y menos que se haya tocado un tema de que el alcalde le había pedido a Fortich que ocultara información, eso es una gran mentira”, explicó Múnera.

El mismo Fortich se refirió a ello y también dijo que es falso, que el alcalde nunca le pidió que ocultara información.

“No hay crisis, no hay desestabilización, solo una renuncia, dentro del derecho que tiene cada uno. No ha originado un cisma. Son noticias para crear una crisis falsa, crisis que no existe. Estoy en un Gobierno, ayudando a construir y a sacar a Cartagena adelante; tenemos coincidencias programáticas por Cartagena y seguiré trabajando, hasta que el alcalde me pida la renuncia o hasta que yo la presente”, aseveró Múnera.

Del mismo modo, Diana Martínez Berrocal, secretaria General del Distrito, indicó que el equipo de la administración sigue más unido que nunca, sobre todo ahora en medio de la crisis.

“No existe una crisis institucional ni de gabinete en la Alcaldía, simplemente se dio una renuncia por razones personales, que explica en la carta de dimisión, a quien además quiero reconocer la labor desempeñada en ese cargo”, indicó Martínez Berrocal, refiriéndose al caso de Fortich.

Así mismo, señaló que todo el equipo de gobierno de la administración Salvemos Juntos a Cartagena, por directriz del alcalde William Dau, se encuentra cumpliendo sus obligaciones a cabalidad, priorizando esfuerzos en la atención y mitigación del COVID-19.

“Debemos aceptar que ningún gobierno en el mundo estaba preparado para afrontar la magnitud de esta pandemia. Y es natural, que no solo en lo institucional, sino en lo humano, también sintamos el impacto que ha traído consigo esta tragedia. Pero aquí lo único cierto es que todos debemos estar unidos en la lucha contra el coronavirus. Todo el equipo de gobierno está trabajando incansablemente para enfrentar de la mejor manera esta crisis generada por la pandemia. Nuestra prioridad es salvar la salud y la vida de los cartageneros, vamos a aumentar nuestra solidaridad y compromiso”, concluyó Martínez.