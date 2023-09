Como afro o indígena, Polo Polo podrá seguir en el Congreso tras ganar pleito

Es oficial. El Consejo de Estado informó que ratificó la legalidad del acto electoral de Miguel Polo Polo como representante a la Cámara por la circunscripción afrodescendiente.

El Consejo de Estado recordó que en la demanda que originó este proceso se alegó que el demandado no acreditó el cumplimiento de los requisitos para acceder a un escaño a la Cámara de Representantes por la circunscripción especial afrodescendiente, en particular la disposición legal que prevé “ser o haber integrado alguna de las instituciones de participación de las comunidades negras, afrocolombianas raizales y palenqueras”, esto teniendo en cuenta que se adujo que Polo Polo no ha hecho parte de las referidas comunidades. Lea: Nueva polémica de Polo Polo al llamar “cloaca” a universidad pública