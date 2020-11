Modalidad

Sobre ello, Érica Martínez, en representación del Consejo Gremial de Bolívar (CGB), se pronunció asegurando que la modalidad de contrato interadministrativo “está lejos de ser una contratación a dedo” y que es válida teniendo en cuenta además que dados los términos de vencimiento de la concesión actual, la cual termina el próximo 4 de enero de 2021, no hay tiempo para realizar un proceso de selección público.

Sin embargo, varios veedores aseguraron que esta modalidad no da vía libre a que exista pluralidad de ofertas para escoger al nuevo operador.

Los opcionados

Por último, el Concejo Distrital pidió a la administración socializar el estudio de mercado realizado para determinar quiénes serían los posibles ejecutores del nuevo contrato de alumbrado público, entre los cuales estarían EPM, Enel-Codensa S.A E.S.P y el Alumbrado Público de Barranquilla. Esto con el fin de conocer en qué consisten la cotizaciones realizadas y cuál sería la mejor opción para el Distrito de Cartagena.

Además, se pidió claridad sobre la cabida que tienen dentro del proyecto temas como la semaforización y también el alumbrado navideño, como aspectos importantes para la ciudad.

Desde la administración se aclaró igualmente que no se puede iniciar ningún tipo de trámite contractual hasta que no se otorguen las facultades para usar vigencias futuras de parte del Concejo, hecho que de no darse obligaría al Distrito a buscar otras estrategias para garantizar el servicio que podrían ser más costosas.