En medio de las sesiones extraordinarias, convocadas por el alcalde William Dau, los concejales estudian cuatro proyectos del rubro financiero. Uno de ellos es el proyecto de acuerdo de traslados entre unidades ejecutoras e incorporación de recursos de la vigencia 2021. El espacio fue aprovechado por varios cabildantes para expresar su preocupación y diversas críticas a la gestión financiera de la Alcaldía de Cartagena en 2021.

Rodrigo Reyes, concejal del Partido Conservador, se refirió al proyecto de traslado que presentó el Distrito sobre recursos que no fueron ejecutados en 2021. “En esa vigencia, 98.984 millones de pesos no fueron ejecutados y hubo un superávit de $63.300 millones de pesos, para un total de $156.293 millones de pesos. Ahora, en este proyecto cada secretaría solicita recursos para reincorporarlos y ejecutarlos en los diferentes programas; sin embargo, la información aportada por la administración, entre esta la deuda actual por concepto de subsidios de aseo, evidencia que no autorizar el proyecto de empréstito fue la más adecuada”, aseguró.

Y recalcó: “¿Por qué un gobierno que recibe los recursos aprobados por el Concejo acumula estas deudas que pudieron ser canceladas, con los ‘ahorros”’ que ha hecho esta administración? Estos recursos hoy podrían servir para el proyecto de alcantarillado y acueducto en Bayunca”.