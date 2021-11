Orlando Higuiera, docente de ciencia política de la Universidad Tecnológica de Bolívar.

Para Néstor Julián Restrepo, doctor en política y docente de la universidad EAFIT, el ingreso de Alejandro Gaviria fortalece a la Coalición Centro Esperanza. “Oxigena a eso que quieren llamar ‘centro’, creo que los demás no habían podido cuajar un proyecto atractivo para votantes y encuestas, ahora con Gaviria, sí considero que pueden competir contra los extremos, más firmes, radicales y concretos, abanderados por Petro y el uribismo”.

“Con esta unión fortalecida y ratificada, superando sus problemas internos, ahora sí podrán quitarle votos de opinión que hasta anteayer estaban con Petro, una opción que despierta cierto miedo por su discurso radical o por la desinformación que gira en torno a él”, precisó Restrepo.

Críticas

En redes sociales muchos ciudadanos han publicado ciertas discrepancias a la Coalición Centro Esperanza, con relación a la escasa representación de minorías raciales, sociales y sexuales en su barco presidencial. “Seis hombres blancos y heterosexuales, no hay mujeres, no hay indígenas, no hay comunidad LGBTIQ, ni presencia de otras minorías sociales en Colombia”, tuiteó un usuario.

“Tienen toda la razón. Si vemos la foto las mujeres están en segunda línea. No hay ninguna mujer en contienda. Y el rol de Ingrid Betancourt es solo de garante. ¿Posible candidata vicepresidencial? No lo sabemos. Pero este es un problema estructural de la política colombiana. Se basa en dinámicas de exclusión. Ojalá en las otras coaliciones las figuras femeninas como Francia Márquez ganen más peso”, acotó el profesor Higuera.

Con relación a esto el profesor Restrepo indicó que: “aún es prematuro exponer este tipo de críticas a un movimiento que tiene horas de reconstituirse, luego de múltiples disputas internas. Esta representación social, racial y de género queda como un nuevo reto al corto plazo para una coalición unificada”.