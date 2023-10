CNE recibe demanda que busca tumbar la candidatura de Dumek en Cartagena

“La doble militancia castiga la infidelidad de un aspirante con su partido, probada con la acreditación de actos positivos y concretos de respaldo a candidaturas distintas de las avaladas por una colectividad política, sin reducirse a simples coincidencias. Mi apoyo político es para la candidata de mi partido, pero ello no quiere decir que los demás actores políticos en la ciudad y en el departamento sean mis enemigos, ni que no pueda coincidir esporádicamente con ellos en actos organizados por terceros”, explicó Turbay en dicha ocasión.

En suma, según la posición de Dumek, la acusación de Doria “no tiene un sustento probatorio”. “No tiene pruebas sobre las presuntas irregularidades de doble militancia, pues nunca han sucedido y, por ello, no puede existir prueba de lo que no existe. Nuestra campaña no ha sido objeto de solicitudes de revocatoria por parte del Consejo Nacional Electoral”, indicó e invitó a su rival a “no usar las redes sociales, pues no son el canal para debatir este tipo de asuntos, sino las vías jurídicas que, hasta ahora, no han sido empleadas debido a la carencia de pruebas en ese sentido”.